Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne müthiş bir oyun ve güzel bir galibiyetle başladı. 2 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Fatih Terim'in öğrencileri, D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yendi. Sarı Kırmızılar'ı sonucu götüren goller Garry Rodrigues (9), Eren Derdiyok (67) ve Selçuk İnan'dan (90+4 penaltı) geldi.



Maça müthiş başlayan Galatasaray, ilk dakikalardan itibaren oyunu rakip yarı alana yıktı. Sağlı sollu ataklarla gol arayan Sarı Kırmızılar, 9. dakikada Garry Rodrigues'in harika golüyle 1-0 öne geçti.



Temsilcimiz golden sonra ataklarını devam ettirmesine karşın, ilk yarının sonlarına doğru oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Bu dakikalarda Muslera kalesinde devleşti; kurtarışlarıyla Galatasaray'ın soyunma odasına 1-0'lık skor üstünlüğüyle gitmesini sağladı.



2. yarıda Galatasaray tam anlamıyla oyunun tek hakimiydi. Rakibin geride boşluk bırakmasından da yararlanan Sarı Kırmızılar, buna karşın farkı artırma çabalarında amacına 67. dakikada ulaştı. Emre Akbaba'nın düşürülmesinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Emre Akbaba, rakip defansın da hatalı baraj kurmasından yararlanarak topu ağlarla buluşturdu Galatasaray: 2 - Lokomotiv Moskova: 0.



87. dakikada Badou Ndiaye, 2. sarı kartla oyun dışı kalırken; 90+3'te Onyekuru müthiş bir deparla topu cezasahasıs sol içine taşıdı. Önündeki iki oyuncuya rağmen topu arkadaki Emre Akbaba'ya bıraktı. Bu oyuncu topu kaleci Guilherme'den kurtarırken yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 90'da Eren Derdiyok'un yerine giren tecrübeli oyuncu, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek maçın skorunu ilan etti Galatasaray: 3 - Lokomotiv Moskova: 0.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri maça göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Terim, Ozan Kabak ve Sinan Gümüş'ü yedeğe çekti; kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Younes Belhanda ile o müsabakada yedek olan Fernando Reges'i, Lokomotiv Moskova karşısında görevlendirdi.



Lokomotiv Moskova karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon aradan sonra boy gösteren sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye, Fernando Reges, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR



GOL: 9.' Garry Rodrigues... Galatasaray mücadele öne geçti. Emre Akbaba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues, açısını düzelttikten sonra ceza sahası ön çizgisinin gerisinden şutunu çekti. Kaleci Guilherme, sağına gelen topa müdahale etse de başarılı olamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



15.' Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde Lokomotiv Moskova savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya geldi. Bu oyuncunun bekletmeden kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



16.' Sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Rodrigues, sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü ancak meşin yuvarlak auta gitti.



21.' Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksei Miranchuk'un ortasında, arka direkteki Farfan meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, yatarak soluna gelen topa sahip oldu.



26.' Rodrigues'in soldan ortasında altıpastaki Eren Derdiyok'un uygun durumda müdahale edemediği top ters kanada açılırken Galatasaray, önemli bir fırsattan yararlanamadı.



MUSLERA MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ



29.' Manuel Fernandes'in soldan kullandığı kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top son olarak altıpas gerisindeki Kverkvelia'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı son anda Fernando kafasıyla uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.



40.' Aleksei Miranchuk'un sağdan kullandığı kornerde Farfan'ın altıpas önünde kafayla vurduğu top üstten auta çıktı ve Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



2. YARI



50.' 2. yarının ilk büyük tehlikelini Lokomotiv Moskova yakaladı. Miranchuk'un cezasahası dışından sert vuruşunda Muslera son anda soluna yatarak topu kornere gönderdi.



56.' Ndiaye, cezasahası dışından çok sert vurdu. Kaleci Guilherme, son anda parmaklarının ucuyla topu üstten kornere gönderdi.



65'. Belhanda'nın cezasahası ön çizgisi yakınından dönerek vuruşunda kaleci iki hamlede topu güçlükle kontrol etti.



67.' GOL: Eren Derdiyok... Emre Akbaba, topu Lokomotiv Moskova cezasahasına taşırken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu gösterdi. Kaleye 24 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok, barajın da hatasından yararlanarak topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.



71.' Nagatamo'nun soldan cezasahasına ortasında Emre Akbaba, arka direkte kafayı vurdu. Kaleci son anda topu kontrol etti ve mutlak golü önledi.

Ndiaye, 87. dakikada 2. sarı kartla oyun dışı kalırken; Porto ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.



87.' Kırmızı kart... Badou Ndiaye, topa elle müdahele edince 2. sarı kartla oyun dışı kaldı.



90+3'te Onyekuru müthiş bir deparla topu cezasahasıs sol içine taşıdı. Önündeki iki oyuncuya rağmen topu arkadaki Emre Akbaba'ya bıraktı. Bu oyuncu topu kaleci Guilherme'den kurtarırken yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 90'da Eren Derdiyok'un yerine giren tecrübeli oyuncu, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek maçın skorunu ilan etti Galatasaray: 3 - Lokomotiv Moskova: 0.

