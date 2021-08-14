Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Brian Ocampo kimdir?

Kadrosuna son olarak Kopenhag'dan Victor Nelsson'ı 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında katacak olan Galatasaray, bomba bir transfer ile gündeme geldi.

Galatasaray'ın Nacional forması giyen Uruguaylı futbolcu Brian Ocampo ile ilgilendiği öğrenildi.

8 MİLYON DOLARLIK RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞINDA



Sarı kırmızılıların Uruguaylı forvet için kulübü Nacional'e 8 milyon dolarlık bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamasında 'Her dakika Galatasaray'dan bir şeyler bekleyebilirsiniz.' ifadesini kullanmıştı.

BRİAN OCAMPO KİMDİR?



Brian Ocampo 25 Haziran 1999'da dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Nacional altyapısında başladı.



1 Temmuz 2018'de Brian Ocampo, Nacional U19 takımından A takıma yükseldi.



22 yaşındaki forvet 1 kez Uruguay A Milli Takımı'nda forma giydi.

Brian Ocampo, Nacional formasıyla çıktığı 82 maçta çıktı 8 gol atıp, 23 asist yaptı.

CANER ERKİN İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI