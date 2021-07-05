Galatasaray'ın transfer gündeminde olan German Cano kimdir?

Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Brezilya Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'da forma giyen Arjantinli golcü German Cano'yu transfer etmek istediği öne sürüldü.



15 MAÇTA 6 GOL VE 1 ASİST YAPTI

Kolombiya Fox Sports muhabiri Jorge Baravelle kişisel Twitter hesabından, Galatasaray'ın Arjantinli golcü Cano ile ilgilendiğini iddia etti. 33 yaşındaki Arjantinli santrfor, yeni sezonda çıktığı 15 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken 1 de asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Cano, Lanus, Nacional, Medellin, Pachuca Leon gibi takımlarda da forma giydi. German Cano, hırslı futbolu ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

353 MAÇTA 164 GOLE İMZA ATTI



German Cano kariyerinde 353 maça çıktı. 33 yaşındaki golcü, 353 maçta 164 gole imza atarken 23 de asist yaptı. Arjantinli futbolcunun gerçek mevkisi santrfor olsa da kanatlarda da görev yapabiliyor.

33 yaşındaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor.