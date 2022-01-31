Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Erick Pulgar kimdir?

Sarı-kırmızılı takım 28 yaşındaki ön liberoyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Pulgar’ın maaşının tamamı karşılayacak, kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.



Fiorentina, Erick Pulgar’ı 2019-2020 sezonunda 12 milyon euro bedel ile transfer etmişti. Şilili orta saha, Serie A’da bu sezon 6 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

ERICK PULGAR KİMDİR?

Erick Pulgar, 15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin Antofagasta kentinde dünyaya geldi.

19 yaşında profesyonel olan Pulgar, 4 yıl süreyle Antofagasta'da kaldıktan sonra ülkenin lokomotif kulüplerinden Universidad Catolica'ya bedelsiz olarak transfer oldu.

Erick Pulgar, kariyerinin ilk büyük transferini Bologna'ya geçerek gerçekleştirdi.

9 Temmuz 2019 tarihinde Fiorentina, Bologna'ya 12.3 milyon Euro bonservis bedeli ödedi ve Erick Pulgar'ı kadrosuna kattı. Şili Milli Futbol Takımı, Güney Amerika Kupası'nı müzesine götürdüğünde Erick Pulgar da kadroda yer alıyordu. O dönem 21 yaşında olan orta saha, Copa America'yı kazanma başarısını elde etti.



Fiorentina ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pulgar'ın piyassa değeri ise 8.5 milyon Euro.