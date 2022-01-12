Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kimdir?

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük görevine İspanyol Domenec Torrent'in getirileceğini duyurdu.

DOMENEC TORENT KİMDİR?



14 Temmuz 1962 yılında İspanya'da dünyaya gelen Domenec Torrent, Katalan ekipleri Unio Esportiva Olot ve Guixols’ta futbol oynadıktan sonra 27 yaşında antrenörlüğe adım attı.

CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona takımlarını çalıştıran Torrent, 2007’de Barcelona B takımında Pep Guardiola’nın yardımcısı oldu. Katalan devinin 2008-2012 yılları arasındaki unutulmaz döneminde Guardiola’nın yardımcısı olan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City dönemlerinde de İspanyol çalıştırıcının ayrılmaz parçası oldu.

2018 yılında Guardiola’dan ayrılarak teknik direktörlük yapmak isteyen Torrent, Manchester City’nin sahibi City Group’a ait ABD ekibi New york City’nin başına geçti. ABD’deki 1 yılın ardından inzivaya çekilen İspanyol çalıştırıcı, Temmuz 2020’de şansını Flamengo’da denedi. Ancak Brezilya’da aradığı mutluluğu bulamayan Torrent, 4 ay sonra görevinden ayrıldı. Deneyimli teknik adam Kasım 2020’den beri hiçbir kulüpte görev almıyordu.