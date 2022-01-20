Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü Albert Riera kimdir?

Galatasaray, Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in ekibine Albert Riera'nın katıldığını duyurdu.



Galatasaray'da 2011-2014'te futbol oynayan İspanyol futbol adamı, 2020-2021 sezonunda da takımın teknik kadrosunda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

"YÜREĞİMİN SESİNİ DİNLEDİM"



Albert Riera, Galatasaray Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan teklif aldığımda yüreğimin sesini dinledim. Burası benim ikinci evim. Zaten yüzümdeki tebessümden de duygularımı anlayabilirsiniz" dedi.



Daha önce birlikte çalıştığı Fatih Terim ve ekibine destekleri için teşekkür eden Reira, gelmeden önce eski ekibiyle konuştuğunu dile getirerek, "Onlar da anlıyor ki sevdiğim kulübe hizmet etmek istiyorum. Bu güven için de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



ALBERT RİERA KİMDİR?

15 Nisan 1982 yılında İspanya'da dünyaya gelen Albert Riera, futbolculuk kariyerine Mallorca takımında başladı. Ardından Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool ve Olympiakos gibi takımlarda oynadıktan sonra 2011 yılında Galatasaray'ın yolunu tuttu.

2014'te sarı-kırmızılılardan ayrılan Riera sırasıyla Watford, Udinese, Mallorca, Zavrc ve Koper formaları giydikten sonra 2016 yılında aktif futbol kariyerini noktaladı.

Orta sahanın solunda forma giyen Riera, Galatasaray formasıyla çıktığı 80 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

Antrenörlük kariyerine daha önce de Galatasaray'da başlayan 39 yaşındaki tecrübeli futbol adamı, 30 Haziran 2021 itibarıyla görevden ayrılmıştı. İspanyol antrenör, yardımcı antrenör olarak Domenec Torrent’in teknik ekibine dahil oldu.