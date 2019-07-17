Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ürkmezgil, "Çok enteresan bir döngü. Tam 9. sezon hep Galatasaray'la, ezeli rakibimizle, şampiyonlukta karşılaştığımız rakibimizle deplasmanda oynuyoruz" diye konuştu.

"BENDE BİR ŞEY VARDIR DİYE KURAYA KATILMADIM"

Süper Lig fikstür çekiminin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Ürkmezgil şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'la her zamanki gibi 9 yıldır deplasmanda oynuyor olmak... Diğer yönetici arkadaşlarımızın da dün bir iki beyanatını gördüm. Fikstür çekimine gelen kişi bendim. Bende bir şey vardır umuduyla bugün kuraya katılmadım. Çok enteresan bir döngü. Tam 9. sezon hep Galatasaray'la, ezeli rakibimizle, şampiyonlukta karşılaştığımız rakibimizle deplasmanda oynuyoruz. Tabii yapacak bir şey yok. İnşallah iyi olur."