Galatasaraylı N'Zonzi'ye Fransa'dan Lyon talip (Transfer haberleri)

Galatasaray'da disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi transfer iddiası ortaya çıktı. Fransız basını, 31 yaşındaki futbolcunun Lyon'un takibinde olduğunu yazdı. Lyon Sportif Direktörü Juninho da söz konusu transfer hakkında ipuçları verdi.



Juninho, "Ocak ayında transfer etmek istediğimiz oyuncular var ve bu isimler üzerinde çalışıyoruz. Sol bek, defansif orta saha ve kanat oyuncusu almayı planlıyoruz. Ancak devre arası transferinde kesinlikle hata yapma lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.



Fransızlar, Juninho'nun bu sözlerinin ardından Lyon'un gündeminde Steven Nzonzi'nin olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki Nzonzi'nin Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı kalmasının Lyon için harika bir fırsat olduğu vurgulandı.



Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedilmesi halinde Juninho'nun Roma ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

LİSTEDEKİ İSİMLER

Lyon'un devre arası transfer listesinde N'Zonzi'nin dışında, Digne (Everton) ve Lemar (A.Madrid) da var.

Lyon intend to make approaches for Thomas Lemar (Atletico Madrid), Lucas Digne (Everton) & Steven N'Zonzi (Galatasaray) in the coming days in order to save their season, according to Le Parisien.