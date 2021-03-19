Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi

Galatasaray tarihi maçta Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. 7 gollü maçta Çaykur Rizespor 4-3 kazanırken Galatasaray'da DeAndre Yedlin ilk golünü attığı maçta kırmızı kart gördü. Sarı Kırmızılılar 7 yıl sonra evinde 4 gol yerken, 17 yıl sonra da Ç.Rizespor'a sahasında yenildi.

19.03.2021 - 21:08

Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Samudio'nın golüyle Rizespor 1-0 öne geçti.

14. dakikada Yedlin'in golüyle Galatasaray beraberliği yakaladı: 1-1

31 dakikada Emre Akbaba'nın golüyle Galatasaray 2-1 öne geçti.

İlk yarının 34 dakikasında Boldrin'nin golüyle Rizespor beraberliği yakaladı: 2-2

54. dakikada Rizespor Skoda'nın penaltı golüyle 3-2 öne geçti.

74. dakikada Meriah'ın kendi kalesine attığı golle Galatasaray beraberliği yakaladı: 3-3

90. dakikada Fernando'nun golüyle Rizespor 4-3 öne geçti.

Karşılaşma Rizespor'un 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Galatasaray bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Galatasaray 2 maç fazlasıyla 61 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde yer alıyor.

Pazar günü zirve yarışının diğer iki takımı Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

7 YIL SONRA BİR İLK

Evinde 4 gol yiyen Galatasaray 7 sonra bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip 7 yıl aranın ardından Türk Telekom Stadyumu'nda bir maçta kalesinde 4 gol yedi.

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