Galatasaray'ya transfer edileceği konuşulan Edinson Cavani kimdir?

Kadrosuna takviyeler yapmayı hedefleyen Galatasaray, transfer dönemini boş geçirmek istemiyor. Galatasaray'ın forvet için teklifte bulunmayı düşündüğü ismin PSG ile yollarını ayıran Edinson Cavani olduğu iddia edildi.

EDİNSON CAVANI KİMDİR?

1987 yılında Uruguay'da dünyaya gelen Cavani, 2000 yılında Danubio altyapısında futbola başladı. Forvette uzun boyuyla etkili olan Edinson Cavani, geçen sezon PSG formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol 1 asist yaptı. Ayrıca Uruguay milli takımında da görev alan forvet, 99 kez çıktığı maçta 43 gole imza attı.