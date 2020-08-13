Galatasaray'ya transfer edileceği konuşulan Edinson Cavani kimdir?

Falcao'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, transfer döneminde forvet arayışlarına gaz verdi. Galatasaray'ın hedefindeki ismin Edinson Cavani olduğu iddia edildi. Peki, Edinson Cavani kimdir?

ntv.com.tr 13.08.2020 - 12:02

Galatasaray'ya transfer edileceği konuşulan Edinson Cavani kimdir?

İlişkili Haberler

Transfer haberleri: Yeni sezonda Süper Lig'de kimler hangi takımda oynayacak?

Transfer haberleri: Yeni sezonda Süper Lig'de kimler hangi takımda oynayacak?

Kadrosuna takviyeler yapmayı hedefleyen Galatasaray, transfer dönemini boş geçirmek istemiyor. Galatasaray'ın forvet için teklifte bulunmayı düşündüğü ismin PSG ile yollarını ayıran Edinson Cavani olduğu iddia edildi.

EDİNSON CAVANI KİMDİR?

1987 yılında Uruguay'da dünyaya gelen Cavani, 2000 yılında Danubio altyapısında futbola başladı. Forvette uzun boyuyla etkili olan Edinson Cavani, geçen sezon PSG formasıyla çıktığı 22 maçta 7 gol 1 asist yaptı. Ayrıca Uruguay milli takımında da görev alan forvet, 99 kez çıktığı maçta 43 gole imza attı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...