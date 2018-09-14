Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.



Türk Telekom Stadı'na namağlup lider gelen lacivert-beyazlı ekip karşısında sarı-kırmızılı takıma farklı galibiyeti getiren golleri, ikinci yarıda Eren Derdiyok, Garry Rodrigues (2) ve Serdar Aziz attı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında aldığı bu galibiyetle hem maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu hem de UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 18 Eylül Salı günü Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral buldu.



Sarı-kırmızılı takım ligde puanını 12'ye çıkarırken, Kasımpaşa da aynı puanda kaldı.



Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybını Galatasaray karşısında yaşadı.



Ligin ilk 4 haftasında sırasıyla Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü ile oynadığı maçları kazanan lacivert-beyazlı takım, Galatasaray'a 4-1 yenilerek hem namağlup unvanını hem de liderliği kaybetti.



MAÇTAN DAKİKALAR



19. dakikada Eren Derdiyok rövaşata denese de top yavaş kalınca kaleci zorlanmadı.

24. dakikada Garry Rodrigues’in ara pasında topla buluşan Sinan Gümüş, ceza sahasında plase bir vuruş yapsa da top az farkla dışarıya gitti.

44. dakikada Trezeguet'nin ortasında Syam Ben Youssef kalesinden çıkan Fernando Muslera'nın üzerinden kafa vuruşunu yaptı ama top az farkla dışarı gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

55. dakikada Garry Rodrigues'in kullandığı serbest vuruşta Strahil Popov'dan seken top Eren Derdiyok'un önünde kaldı. Eren Derdiyok’un vuruşunda Galatasaray öne geçtiği golü buldu: 1-0

58. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Badou Ndiaye'nin ara pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Garry Rodrigues ayak içi düzgün bir vuruş ile skoru 2-0’a getirdi.

65. dakikada sahneye bir kez daha Garry Rodrigues çıktı. Ceza sahası yayından Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Garry Rodrigues ceza sahası içi sol çaprazdan ayak içi çok şık bir plase ile topu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0

69. dakikada Badou Ndiaye’nin yerden çektiği sert şut önce savunmaya, daha sonra direğe çarpıp kornere çıktı.

76. dakikada hakem Bülent Yıldırım Kasımpaşa lehine penaltı kararı verdi. “VAR” kontrollerinin ardından karar onaylandı ve Kasımpaşa Mbaye Diagne’nin golü ile skoru 3-1’e getidi.

77. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sinan Gümüş'ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Serdar Aziz skoru 4-1’e getirdi.

90+5. dakikada Galatasaray Henry Onyekuru ile golü bulsa da "VAR" kontrolünün ardından pozisyonda ofsayt tespit edildi ve gol seçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol olmadı ve Galatasaray sahadan 4-1 galip ayrıldı. Galatasaray, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı ağırladıktan sonra Süper Lig'in 6 haftasında Akhisarspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise kendi evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.