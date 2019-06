30 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 93.’sü koşulacak Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu’nda start alacak 22 safkan belli oldu.



Gazi Koşusu için kayıtları kabul edilen 22 tay, bu yıl birincilik ikramiyesi olarak ödenecek olan 1 milyon 650 bin liralık ödül ve büyük prestij kazanmak için koşacak.



İŞTE GAZİ'DE START ALACAK 22 SAFKAN



Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nda bu yıl 22 safkan start alacak.

Gazi Koşusu’nu kazanan safkan, bu ikramiyenin dışında 165 bin lira da At Sahibi Primi de alacak. Kazanan safkanın sahibi aynı zamanda şampiyon tayın yetiştiricisi ise bu ikramiyeye 453 bin 750 TL yetiştiricilik primi daha eklenecek.

20 ERKEK 2 DİŞİ KOŞACAK

-3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus koşuya ikisi dişi olmak üzere kaydı yapılan 22 safkan şu şekilde belirlendi.



-Bu yılki Gazi Koşusu'nda 21 numaralı Hürat ve 22 numaralı The Last Romance dışındaki safkanların tamamı erkek.

BİR YABANCI JOKEY VAR

Gazi Koşusu'nda 17 numara ile koşacak olan Rampage isimli safkana İralndalı jokey Patrick Cosgrave binecek. Dubai'de son dönem birçok kupalı koşu kazanan jokej Cosgrave geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'ye önemli koşular için gelmişti.





4 SAFKAN ÖNE ÇIKIYOR

Gazi Koşusu'nda bu yıl öne çıkan safkanlar ise şunlar;

-Taylık döneminde önemli başarılar elde eden Yamanlar Beyi (Jokey Mustafa Çiçek ile koşması bekleniyor)

-Uzun mesafede başarılı olması beklenen Scoutleo

-Son 3 yılın şampiyon jokeyi Ahmet Çelik'in binmesi beklenen The Last Romance.

-Halis Karataş'ın bineceği Long Runner koşunun favori isimleri...

PİANO SONATA BÖYLE KAZANMIŞTI (İZLE)