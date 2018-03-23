"Gelecek için umutlandım"

Ortaya koydukları futbolun kendisini gelecek için umutlandırdığını söyleyen Lucescu "Önemli bir zaferdi. Benim için oyunun tarzı daha önemliydi. Özellikle ilk yarıda oyunun tek hakimiydik; 9 şutumuz vardı. İyi bir oyun organizasyonu ortaya koyduk. Oyunun yönünü çabuk değiştirdik ve şutları bulduk. İkinci yarıda da çok iyiydik. Oyuncular değişince biraz ritm değişikliği oldu tabii. Gelecek için bana umut veren bir oyun yapısı ortaya koyduk. Ortaya koyduğumuz organizasyon beni gelecek için umutlandırdı. Daha disiplinliydik. Herkes kendi bölgesini iyi savundu. Oyunun kontrolünü elimizde bulundurmuş olduk. Fizik olarak güçlü bir rakibe karşı oynadık. Her şekilde savaştılar. Oynayan oyuncularım adına çok mutluyum. Önümüzde 3 gün var. Karadağ maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.