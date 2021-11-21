Gelenek bozulmadı: Derbide 2 kırmızı, 10 sarı kart

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbilerde sık kırmızı kart çıkma istatistiği bu maçta da bozulmadı.



Bu akşamki mücadeleden önce iki takım arasında yapılan 44 Süper Lig, 7 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 55 randevuda hakemler toplam 42 kırmızı, 324 sarı kart göstermişti.



Bu karşılaşmada da Fenerbahçe'den stoper Marcel Tisserand, Galatasaray'dan teknik direktör Fatih Terim kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın da aralarında bulunduğu toplam 10 kişiye de sarı kart çıktı.