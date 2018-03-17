Gençler 1 puanı 90+3’te kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile Teleset Mobilya Akhisarspor
karşı karşıya geldi.
Ankara'daki mücadelenin ilk bölümde Gençlerbirliği öne geçme adına net fırsatlar
yakaladı ancak son vuruşlarda yetersiz kalınca gol sesi çıkmadı.
Başkentte eşitliği bozan konuk ekip oldu. 43. dakikada hızlı gelişen atakta Soner
Aydoğdu'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Evgen Seleznyov'un
bekletmeden kaleye gönderdiği şutunda, topu kaleci Hopf'un sağından ağlarla
buluşturdu.
İkinci 45 dakikada Kırmızı-siyahlılar beraberlik için açık aradı ve beklediği 90+4'te
buldu. Kaleci Lukac'ın büyük hatasında Skuletic pozisyonu iyi takip etti ve takımına 1
puanı getiren isim oldu.
Son düdükle birlikte taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.