Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Milli takım kampında ciddi bir dinamizm var. Hocamızla birlikte oluşan bir sinerji var. Yarınlar adına umutluyum" dedi.



Bakan Kasapoğlu, "Yıldırım Bey başarılı bir yönetim dönemi sonrası işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevi bıraktı. Kendi takdiridir" ifadesini kullandı.



"HAKEMİN ESAS UNSUR OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREKİYOR"



Kasapoğlu, "VAR sisteminin işleri kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını, hakemin esas unsur olduğunu unutmamak gerekiyor" diye konuştu.



"ALTYAPI BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ OLMALI"



Yabancı sayısını konuşmaktansa, altyapıyı konuşmanın daha önemli olduğunu belirten Kasapoğlu, "Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Türk futbolunun her türlü gelişmeden motive olarak pozitif yönde geliştiğine ve dönüştüğüne inanıyorum" şeklinde konuştu.

