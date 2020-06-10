George Floyd cinayetinde tepki çeken CrossFit'in CEO'su Greg Glassman istifa etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede tartışmalar devam ediyor.



Bir yanda sokaklarda protestolar yaşanırken öte yandan cinayet hakkında sarfedilen sözler tartışılıyor. Son olarak CrossFit'in kurucusu ve CEO'su Greg Glassman, George Floyd'un ırkçı cinayetine ilişkin kullandığı sözler nedeniyle özür diledi ve istifasını duyurdu.



Minnepolisli 63 yaşındaki CEO Glassman, eyalette yaşanan cinayetin ardından neden şirket tarafından kınanmadığı sorulduğunda, "George Floyd için yas tutmuyoruz. Ne ben ne çalışanlarımın yas tuttuğunu düşünmüyorum. Bana neden yas tutmam gerektiğini söyleyebilir misiniz. " yanıtını vermişti.



Glassman bu açıklamasından kısa bir süre önce ırkçılığı hastalık olduğu tartışmalarına "Bu Floyd-19" yanıtını vererek protestoları salgına benzetmişti.



Glassman'ın bu ifadeleri sosyal medyada geniş tepkilere neden oldu. Şirketin uzun dönem sponsoru Reebook, Glassman'ın açıklamalarının ardından sponsporluk anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

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