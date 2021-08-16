Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Giresunspor'a konuk olacak. Galatasaray'da yeni transfer Cicaldau’nun da ilk 11’de olması bekleniyor. Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor - Galatasaray maçı öncesi muhtemel 11'ler...

ntv.com.tr 16.08.2021 - 10:19 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 10:34

Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray, Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Giresunspor ile deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Sarı kırmızılılar, bir ilke imza atarak rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor.

Sezona 3 puanla başlamak isteyen Galatasaray'da, yeni transfer Alexander Cicaldau'nun ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Bu akşam (16 Ağustos) Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

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Süper Lig'de geçen sezon şampiyon Beşiktaş ile aynı puanı toplayan Galatasaray, averajla ikinci oldu.

Giresunspor ise TFF 1. Lig'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

GALATASARAY, GİRESUNSPOR MAÇI TAKIM KADROSUNU AÇIKLADI

Galatasaray'ın maç kadrosu: Muslera, Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Kerem, Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Nelsson, Luyindama, Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Diagne, Boey ve Berk Balaban.

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