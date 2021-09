Golbol ( Goalball) nedir, nasıl oynanır? Golbol oyunu hakkında merak edilenler

Goalball, görme engellilere özgü bir takım sporudur. Goalball yalnızca tamamen kör olan veya görme engeli bulunan sporcular tarafından oynanır. İkinci Dünya Savaşında görme yetisini kaybeden gazileri rehabilite etmeye yardımcı olması için 1946 yılında bulunmuştur.

Uluslararası Görme Engelliler Sporları Federasyonu (IBSA) tarafından yönetilen Goalball, Paralimpik spor programına ilk olarak 1976 yılında dahil olmuştur.



Oyuncuların adil bir yarış olması için yarış boyunca opak göz maskeleri takmaları gerekir. Tüm uluslararası sporcuların yasal olarak görme engelli olmaları gerekir. Bu sporcular B3, B2 ya da B1 – tamamen kör olarak sınıflandırılırlar.



Takımlar altı oyuncudan oluşur. Oyunun amacı, bir topu rakiplerin arasından geçirip ağlarına atarak skor elde etmektir. Oyuncular kalelerini savunmak için elleri ve dizleri üzerinde dururlar ve rakiplerine karşı skor elde etmeye çalışırlar.



Paralimpik spor programına ilk olarak 1976 yılında dahil olan Goalball oyununa 1984 yılında New York, Amerika’da oynanan Paralimpik Oyunlarında kadınlar da dahil olmuştur.



İlk Goalball Dünya Şampiyonası, 1978 yılında Vocklamarck, Avusturya’da yapılmıştır. Goalball sporu, Uluslararası Görme Engelli Sporları Federasyonu (IBSA) yönetimindedir ve federasyon her dört yılda bir Paralimpik Oyunlar arasındaki zamanlarda Dünya Şampiyonalarını gerçekleştirir.

GOALBALL NASIL OYNANIR?

Oyunun amacı, karşı tarafın savunmasına karşı, her takımın topu yuvarlayarak rakibin kale çizgisinden geçirmesidir. Topun havadan atılması halinde sesini duyamayacağı için yerden gitmesi gerekmektedir.

Top havaya atıldığı zaman faul verilir. Yaklaşık 50 dakikalık oyunun sonunda daha fazla gol atan taraf kazanan olur. Oyun, üçer kişilik iki takım ile oynanır. Her takımda en fazla üç yedek oyuncu vardır.

Oyun, bir orta çizgisiyle ikiye bölünmüş dikdörtgen biçiminde bir jimnastik salonu sahasında oynanır. Her takım sadece kendi yarı sahasında hareket etme hakkına sahiptir. Her kalenin önünde bulunan, elle hissedilebilecek çizgiler oyuncuların kendilerini yönlendirmesine yardımcı olur. Goller sahanın her iki ucuna atılır. Oyun, zilli bir topla oynanır.