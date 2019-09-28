Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan derbi mücadelesi sonrasında Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal mücadeleyi değerlendirdi.



Bugünkü maçta oyundan beklentilerini zaman zaman karşıladıklarını söyleyen Yanal şu ifadeleri kullandı: "Bugün oyundan beklentimizi zaman zaman karşıladık. Elbette ki farklılıklar olacaktır ama gelişerek gidiyoruz. İyi organize oluyoruz. Bu süreci de atlatıp, tüm oyuncularımızın katılımıyla daha çok gelişerek, şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak istiyoruz. Bugün futbol adına bir problem yaşanmadı, güzel bir şekilde sonuçlandı. Goller olabilirdi, biz daha yakındık. Bu futbolumuzu geliştireceğiz."



"BEKLENTİMİZ GOL VE KAZANMAKTI"



Galatasaray karşısına galibiyet parolasıyla çıktıklarını kaydeden Ersun Yanal, şöyle konuştu: "Bizim beklentimiz gol ve kazanmaktı. Bunu ortaya koymak istedik. Son dakikalar her iki takım için de kaza bölümü. Son dakikalarda biz öne geçebilirdik. Bazı oyuncularımızın mevki problemleri var ve aksaklıklar olabiliyor. İstemediğimiz oyun şekli ortaya çıkabiliyor. Bu puanlar henüz hesaplanacak puanlar değil. Galatasaray da iyi bir takım, Fenerbahçe de çok iyi bir takım. Eskisi gibi değil, Anadolu takımları da iyi mücadele edebiliyorlar. Önümüzdeki bu zamanı doğru yönetip, Fenerbahçe'nin gücünü doğru kullanıp sonuca ulaşmak istiyoruz. Hem camiamızın, hem yönetimimizin hem de taraftarımızın desteğini alıyoruz. Gol pozisyonu üretmek, zaman zaman rakibe karşı etkili oyun oynamak gibi olumlu şeyler gördük. Bunları daha da geliştireceğiz."



"DAHA KALİTELİ BİR TAKIM SEYREDECEĞİZ"



Deniz Türüç'ün devre arasında girip maçın sonuna doğru oyundan çıkmasını değerlendiren Yanal, "Herhangi bir problemimiz yok. Oyunda ufak değişiklikler vardır. Zaman zaman bu gibi değişiklikler olacak. Herhangi bir problem yok, Deniz'in iyi bir şekilde geliştiğini düşünüyorum. Oyuncuların geç katılmasından dolayı eksiklikler var. Ben onların takıma çabuk alışmalarını çok önemsiyorum. Onların da bu gayretlerinden dolayı çok mutluyum. Daha kaliteli bir takım seyredeceğiz" diye konuştu.



