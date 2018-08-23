Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'e transferi konusunda anlaşma sağladı. Buna göre; sarı kırmızılılar yaklaşık 6 milyon Euro kazanacak.
Al Hilal Kulübü Başkanı Sami El Cabir, Bafetimbi Gomis'i transfer ettiklerini kişisel
sosyal medya hesabından açıkladı.
Al Hilal, Beşiktaş'ın forveti Alvaro Negredo'yu gündemine almış ancak İspanyol golcü,
siyah-beyazlılardan ayrılmak istememişti. Bunun üzerine Al Hilal, Bafetimbi Gomis
için Galatasaray'ın kapısını çaldı ve taraflar anlaşmaya vardı.
GALATASARAY BORSAYA BİLDİRDİ
Galatasaray, da Gomis'in transferi konusunda Al Hilal kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Fransız futbolcu geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı 29 golle hem bu alanda
zirveye oturmuş hem de Türkiye liglerinde bir sezonda en çok gol atan yabancı
futbolcu unvanını eline geçirmişti.