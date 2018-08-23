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Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'e transferi konusunda anlaşma sağladı. Buna göre; sarı kırmızılılar yaklaşık 6 milyon Euro kazanacak.

Al Hilal Kulübü Başkanı Sami El Cabir, Bafetimbi Gomis'i transfer ettiklerini kişisel

sosyal medya hesabından açıkladı.



Al Hilal, Beşiktaş'ın forveti Alvaro Negredo'yu gündemine almış ancak İspanyol golcü,

siyah-beyazlılardan ayrılmak istememişti. Bunun üzerine Al Hilal, Bafetimbi Gomis

için Galatasaray'ın kapısını çaldı ve taraflar anlaşmaya vardı.

GALATASARAY BORSAYA BİLDİRDİ

Galatasaray, da Gomis'in transferi konusunda Al Hilal kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Fransız futbolcu geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı 29 golle hem bu alanda

zirveye oturmuş hem de Türkiye liglerinde bir sezonda en çok gol atan yabancı

futbolcu unvanını eline geçirmişti.