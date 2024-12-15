Göztepe ve Hatayspor puanları paylaştı
Hatayspor ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
47. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında topla ceza sahası içine giren Aboubakar'ın vuruşunda Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Rivas'ın içeriye çevirdiği topu, Aboubakar kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1
74. dakikada Victor Hugo'nun pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Djalma Silva'nın sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
76. dakikada Dennis'in pasında ceza sahasında topla buluşan Matsuki'nin vuruşunda Erce ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Bu sonuçla birlikte göztepe 25 puanla 6. sırada bulundu. Hatayspor ise 9 puanla 18. sırada yer alıyor.
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