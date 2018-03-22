Göztepe'de Demba Ba'ya 2 yıllık sözleşme

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Uzun süre sahalara uzak kalarak geldiği Göztepe ile sezon sonuna kadar maç başı 40

bin TL karşılığında anlaştığı öğrenilen Senegalli forvet Demba Ba bir araya gelen Başkan Mehmet Sepil'in yeni kontrat konusunda önemli mesafe katettiği bildirildi.



Demba Ba'nın takımda kalmasını çok isteyen Sepil'in yarın yurt dışından geleceği ve

tecrübeli futbolcuyla bir kez daha görüşeceği öğrenildi. İlk görüşmesinde Demba Ba ile para konuşmadığı bildirilen Sepil'in transferi kesin olarak bitireceği ifade edildi. Demba Ba'nın da Göztepe'de mutlu olduğu ve burada kalmaktan yana tavır sergilediği vurgulandı. Başkan Sepil'in 33 yaşındaki golcü ile altyapıda da işbirliği yapacağı dile getirildi.

Demba Ba'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde futbol akademisi

açtığı ve Göztepe ile ortak çalışmalar yapabileceği kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda ikinci

yarıda 7 maça çıkan Ba, attığı 5 golle kalitesini konuşturdu. Taraftarın da kısa sürede

sevgisini kazanan Demba Ba konusunda mutlu sona yaklaşan İzmir ekibi, sözleşmeleri

mayıs ayında bitecek yerli futbolcular Selçuk Şahin, Günay ve Tanju'yla da masaya

oturacak.

Yabancı futbolcular Leo ve Kosanovic'le ise lig bitimi görüşülecek. Göztepe ile 1 yıllık

sözleşmesi olan teknik direktör Tamer Tuna'yla da görüşen Mehmet Sepil, genç

çalıştırıcıyla bir aksilik olmazsa anlaşacak. Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan

İzmir temsilcisinde kaleci Beto, stoper Kadu ve sağ bek Sabri'nin mukaveleleri

oynadıkları maç sayısına göre otomatikman 1 sene daha uzamıştı.