Göztepe'den üst üste 4. galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir sahasında son haftaların formda ekibi Göztepe'yi konuk etti.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi konuk Göztepe 2-1 kazandı.



İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cherif Ndiaye ve 87. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Medipol Başakşehir'in sayısı ise 90+5. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.



Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Göztepe puanını 27'ye çıkarırken iki haftadır kazanamayan Medipol Başakşehir ise 34 puanda kaldı.



Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, Göztepe'de Yalçın Kayan ise sakatlık geçirerek sahayı sedyeyle terk ettiler.



Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipol Başakşehir geçtiğimiz hafta deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olmuştu.