Güneş dönemi biterse 3 senaryo var: Aykut Kocaman favori Okan Buruk  plase

Milli Takım’ın Hollanda yenilgisi sonrası yeni teknik direktör arayışları şimdiden başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun önünde birkaç seçenek var. Hürriyet gazetesi Spor Servisi'nden İsmail Er'in haberinde yer verdiği seçenekleri şimdi sıralayalım...



SON MAÇA KADAR DEVAM ETSİN BAŞARISIZLIKTA KENDİ BIRAKSIN



1. SEÇENEK: Dünya Kupası Elemeleri, 16 Kasım 2021’de oynayacağımız Karadağ maçıyla bitiyor. Bu tarihe kadar Şenol Güneş ile devam etmek, Türkiye, Dünya Kupası’na katılamazsa sorumluluğu Şenol Güneş’e bırakmak ve onun istifa etmesini sağlamak.



YENİ BİR İSİMLE ŞANSIMIZI SON ANA KADAR ZORLAYALIM



2. SEÇENEK: Şenol Güneş ile ipleri tamamen koparak Dünya Kupası elemelerindeki şansımızı yeni bir teknik direktör ile sonuna kadar zorlamak. Bunun için de 2 seçenek gündeme geliyor.

DENİZLİ-TERİM GİBİ DENEYİMLİ TEKNİK ADAMLAR GÖREVE



SEÇENEK A: Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Fatih Terim vs gibi teknik direktörleri kalan 4 maç için görev çağırmak. Seçilen teknik direktör hem kulüp takımlarında görevlerine devam edecek hem de 4 maç için Milli Takım’da teknik direktörlük yapacak.

AYKUT KOCAMAN MI YOKSA OKAN BURUK MU?



SEÇENEK B: Yerli ve genç bir teknik direktör ile yeni bir anlaşma yapmak. Bunun için de Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyor. Kocaman’ın büyük takım tecrübesi ve genç kuşak antrenörü olması onu bir adım öne çıkarıyor. Konuşulan bir diğer isim de Okan Buruk. Şu an hiçbir takım çalıştırmayan ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk da adaylar arasında yer alıyor.

YABANCI OLURSA JOACHIM LÖW



3. SEÇENEK: Yabancı bir teknik direktör ile yola devam etmek. Alman Milli Takımı’nın başında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan, bir dönem Fenerbahçe’nin de teknik direktörlüğünü yapan Joachim Löw ilk sırada yer alıyor. Şenol Güneş ile yapılan pazarlıklar sonrası Futbol Federasyonu bu seçeneklerden biri ile yola devam edecek.

İLK ZİRVEDEN TAMAM YA DA DEVAM KARARI ÇIKMADI



A Milli Takım’ın 6-1’lik Hollanda yenilgisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile teknik direktör Şenol Güneş arasında beklenen görüşme dün gerçekleşti. Riva’da yapılan zirvede iki taraf Milli Takım’ın aldığı başarısız sonuçlar üzerinde bir değerlendirme yaptı. Ancak Şenol Güneş’in Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılması ya da devam etmesi konusunda toplantıdan bir karar çıkmadı.



DÜNKÜ GÖRÜŞME YARIDA KALDI



TFF Başkanı Nihat Özdemir gelecek dönemi yapılacak yayın ihalesi ile ilgili olarak Kulüpler Birliği Vakfı ile toplantıya katılacağı için görüşme yarıda kaldı. İki taraf da bugün bir kez daha bir araya gelecek ve nihai karar alacak.