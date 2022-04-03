Güreşte 2 altın madalya daha

Macaristan'daki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler bir altın daha kazandı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde milli güreşçi Kerem, grekoromen stil 60 kilo finalinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan ile karşılaştı.



Rakibini 5-0 mağlup eden Kerem Kamal, büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Kerem, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.



Milli güreşçi, elemelerde Rumen Razvan Arnaut'u 9-0, çeyrek finalde Estonyalı Helary Maegisalu'yu 12-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Murad Mammadov'u 8-0 teknik üstünlükle mağlup etmişti.



Kerem, Avrupa şampiyonalarında 2019'da bronz, 2020 ve 2021'de ise gümüş madalya almıştı.



MURAT FIRAT DA ALTIN MADALYA KAZANDI

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, altın madalyanın sahibi oldu.



AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASI

Geçen hafta başlayan şampiyonada Evin Demirhan Yavuz, Yasemin Adar Yiğit, Taha Akgül, Elvira Kamaloğlu, Feyzullah Aktürk ve Rıza Kayaalp de altın madalya kazanmıştı.