Haftanın kazananı M.Başakşehir

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Spor Toto Süper Lig'de 26. haftada Fenerbahçe-Galatasaray derbisi golsüz sona ererken; gözler Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçına çevrildi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Maçta Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 yendi.



Kazananın 54 puanlı lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını bire indireceği maçın ilk yarısında Medipol Başakşehir'in üstünlüğü vardı. İlk 10 dakikada 2 net gol fırsatı yakalayan Başakşehir, 20. dakikada da çizgide Tosic'e takıldı. 28. dakikada ise Elia'nın sayısı ilk yarının skorunu ilan etti, Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0.



İkinci yarıya Beşiktaş daha etkili başlarken, özellikle 62. dakikada Caiçara'nın 2. sarı kartla oyun dışı kalmasının ardından oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Ancak net fırsatlar yakalayamayan Beşiktaş, maçtan yenik ayrılmaktan kurtulamadı. Siyah Beyazlılar'ın Güneş döneminde Başakşehir karşısındaki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Beşiktaş, Güneş döneminde sadece bir maçta yenebilmişti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir, puanını 53 yaptı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Beşiktaş ise 50 puanda kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



Dk. 4. Visca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Da Costa kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

Dk. 6. Adriano'nun penaltı noktası civarında kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top, Visca'nın önünde kaldı. Boşnak oyuncunun sert vuruşunda, kaleci Fabri mutlak golü önledi.



TOSIC MUTLAK GOLÜ ÇIKARDI



Dk. 20. Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada Adebayor arka direkte topa vurdu. Diğer direk dibine açılan meşin yuvarlağı Visca kaleye gönderdi. Tosic çizgi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı son anda kornere göndererek, golü önledi.



GOL: 28. dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Beşiktaş yarısahasının orta sağında Adebayor'un kaptığı topla başlayan ani Başakşehir atağında son olarak Visca, cezasahası sağ içinden ortaya çıkardı. Elia, topa gelişine vurdu ve topu kaleci Fabri'nin solundan ağlarla buluşturdu.

Medipol Başakşehir'i 28. dakikada 1-0 öne geçiren Elia, golün ardından Afrin'deki askerleri unutmadı ve asker selamı verdi.AA

Dk. 39. Babel'in uzak mesafeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



2. YARI



Dk. 57. Tolgay'ın ortasında Negredo cezasahası içinde kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.



KIRMIZI KART Dk. 62. Adriano'yla orta sahadaki mücadelesinde rakibinin ayağına basan Caiçara, 2. sarı kartın ardından oyun dışı kaldı.



Dk. 69. Vagner Love cezasahasına soldan topla girdi. Ortaya çıkardığı topu Da Costa son anda uzaklaştırdı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.



Dk. 73. Atiba'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda top sol direğin hemen yanından auta gitti.

Dk. 86. Talisca'nın ceza yayı içinden sert şutunda top sol direğin yanından auta gitti.