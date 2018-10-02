Romanya 1. Ligi'nde Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin sahibi ve teknik direktörü olduğu Viltorul ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova'nın hocalığını yaptığı Astra Giurgi takımları karşı karşıya geldi.

Viltorul'un sahasındaki karşılaşma 0-0 eşitlikle devam ederken konuk ekibin oyuncusu kendi ceza sahasında sakatlanarak yerde kalınca kalecisi de topu dışarı attı. Viltorullu futbolcular centilmenlik örneği olarak toğu geri vermedi ve 90+3'te galibiyet golünü buldular. Hagi, yaşanan bu olay sonrası rakip takım kulübesine giderek özür diledi.

Bu olaya çok sinirlenen Yüksek Yeşilova, Rumen teknik adama, "Emek hırsızısın" diye bağırdı ve ortalık bir anda karışırken araya giren güvenlik güçleri girdi.

Fanatik gazetesinde yer alan haberde maçın ardından yaptığı değerledirmelere yer verilen Rumen hoca, "Romanya'ya çalışmak için geliyor ve beni hırsız ilan ediyor. Hadi şimdi bunu hoşgörüyle karşılayın! Bu beyefendiyi Türkiye'ye geri gönderin. Ben çok sakindim. Ancak yaptığı hareket, herkesi provoke etti. Hakeme gidip özür diledim. Sonra o, bana doğru geldi ancak reddettim. Maalesef çok kötü görüntüler oluştu. Şu anda Romanya'da çalıştığını ve kullandığı kelimenin alçakça olduğunu lütfen unutmayın" dediği belirtildi.

OYUNCUSUNA 'OYNA' İŞARETİ YAPTI



Yülsel Yeşilova ise, "Hagi'ye 'emek hırsızısın' dedim. Takımımın emeğini çaldı. O istemeden o top bizim kaleye gelmezdi. Oyuncusuna 'Oyna' işareti yaptı. Burada Hagi'den korkuyorlar. Türkiye'de telefonu ceketinin içine kaçtı. İnsanlara hırsız diye bağırdı. Biz de ona 'I love you Hagi' demeye devam ettik. Burada beni insanların önüne bir yem gibi atmaya çalışıyor. Yaptığı ırkçılık" değerlendirmesinde bulundu.