Hasan Ali Kaldırım Başakşehir yolunda

Fenerbahçe takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım'ın, Medipol Başakşehir'le anlaşma yolunda olduğu belirlendi. Ozan Tufan ve Nabil Dirar ile yeni sözleşme yapan Fenerbahçe yönetimi, kontratı biten Hasan Alin için sözleşmeyi yenilemedi.

Bu nedenle Hasan Ali, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Deneyimli oyuncunun yeni sezonda Medipol Başakşehir forması giymeye yakın olduğu iddia edildi.

HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?

Hasan Ali Kaldırım 9 Aralık 1989 Almanya Neuwied doğumludur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır. Profesyonel futbol hayatına 2006-2007 yılında Tus Koblenz'de başlamıştır.



Daha sonra Almanya Takımları'nın dikkatini çekmiştir. Tolunay Kafkas'ın dikkatini çekmiş ve 5 Ocak 2010'da Kayserispor'a katılmştır. Hasan Ali ilk sezonunda sadece 6 maça çıkmış ikinci sezonunda ise 15 lig maçına çıkmıştır. 2010-2011 sezonunda 33 maç görev verilmiştir. 2012-2013 Sezonu başında Aynı zamanda millî bir futbolcu olduğu için Fenerbahçeye 3.750.000 Euro + Ertuğrul Taşkıran (2 Yıl Kiralık) karşılığında transfer olmuştur.



Hasan Ali Kaldırım 2012-2013 sezonunda tüm resmi maçlarda forma giymiştir, millî takımda da hızla yükselişe geçmiştir. 2012 - 2013 sezonunda Fenerbahçe ile toplam 42 maça çıkan Hasan Ali kaldırım bu maçlarda 1 gol 3 asistlik başarı göstermiş, 6 kez sarı kart görmüştür. Hasan Ali Kaldırım 16 Aralık 2012 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde sağ ayakla şık bir gole imza atmıştır. Bu gol Türkiye kariyerindeki ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golüdür.

18 kez millî takımlara çağrılan Hasan Ali Kaldırım, 4 kez Türkiye U-17, 2 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21 ve 4 kez Türkiye A Milli forması olmak üzere toplam 18 kez millî formayı giymiştir ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.A millî takımda ise 32 maçta millî formayı giymiştir ve 1 gol kaydetmiştir.

