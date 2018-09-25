"Çok önemli bir maçtı" diyerek sözlerine başlayan Hasan Ali Kaldırım, "Üzgünüz.

Maçtan önce "Burası Kadıköy, burada tarih var. Kime karşı oynarsak oynayalım favori

biziz" dedik. Maça iyi de başladık. Gol pozisyonlarımız var. Rakip takımın uzaktan

şutla öne geçti. 3 kişinin arasından dönüp vurdu. Orada daha yakın olmalıydık" dedi.



Maçın etkili ismi olan Hasan Ali Kaldırım kendisine yönelik eleştirilere tepki

gösterirken, "Kendi performansımla ilgili son dönemde fazla eleştiri aldım. Biliyorum

ki istatistik her şey değil ama bazen de çok şey anlatır. Oynadığım maç sayısı belli,

yaptığım asist belli. Türkiye ortalaması belli. Bunlara bakmakta fayda var.



Elimizdekinin kıymetini bilelim. 3 haftada 8-9 maça çıktım. Ben de makine değilim.

Çok eleştiri aldım. 2 hafta antrenmana çıkmadım. Dinlenmiş olunca demek ki oyuncu

böyle bir performans sergileyebiliyor" açıklamalarını yaptı.



Beşiktaş maçında galibiyeti kendilerinin hakettiklerini savunan Hasan Ali Kaldırım,

"Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Golü attıktan sonra orta sahayı kaybettik.

İlginç olan Beşiktaş da kaybetti. Derbide böyle olması nadir. 3 puana yakın taraf

bizdik. Özellikle 1-1'den sonra net pozisyonlara girdik ama gol yollarında sıkıntı

çekiyoruz." sözleriyle öz eleştiri yaptı.

TREND TOPİC OLDU



Hasan Ali Kaldırım, gösterdiği performansla taraftarlar tarafından büyük beğeni alırkern sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

İşte Hasan Ali Kaldırım ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları...