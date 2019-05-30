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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, ligin 33. haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında yaşanan olaylar nedeniyle disipline gönderilen Hasan Şaş'ın, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle 8 maç men ile 31 bin 200 lira para cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Medipol Başakşehir müsabakasında meydana gelen ihlallerden dolayı disipline sevk edilen Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın ise rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası aldığı kaydedildi.



PFDK, aynı müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle daha önce sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim'e 3, yardımcı antrenör Ümit Davala'ya ise 1 maç men cezası uygulamıştı.



PFDK açıklamasında şöyle denildi:



"GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın, 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle takdiren 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 31.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına verilmiştir."

Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'a da rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası verildi.

HASAN ŞAŞ'TAN CEZAYA DENİZ GEZMİŞ'Lİ TEPKİ

Öte yandan; Hasan Şaş, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kendisine verilen cezaya tepki gösterdi.