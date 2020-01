Hasfırtına'nın sırrı: Ahırdaki yoldaşı (Bir safkanın değişen kaderi)

Hürriyet'ten Toygun Atilla, son dönemin başarılı safkanı Hasfırtına'nın sıradışı öyküsünü yazdı. Ünlü İngiliz aygır Torok ve dişi safkan Sollevare'in yavrusu Hasfırtına, 15 Mart 2016’da doğdu. Tayı, Almanya’da yaşayan iş insanı İlhami Türe aldı. İzmir’deki bir çiftlikte yarışlara hazırlanıyordu. Hem güçlü hem de çok hızlıydı. Yetiştiricilerin deyimi ile “yarış karakteri üst düzey" bir safkandı. Antrenmanlarda çok iyi dereceler çıkartıyordu. Şampiyon bir yarış atı olacağına kesin gözü ile bakılıyordu. İlgilileri, Hasfırtına’nın yarış hayatına başlamasını iple çekiyorlardı. O gün gelmişti. Hasfırtına 2 yaşındayken ilk kez yarış pistleri ve hipodromla tanışacaktı. Taylığının ilk yıllarının geçtiği, özgürce koştuğu çiftliğinden, Eylül 2018’de İzmir Şirinyer Hipodromu’ndaki ahırlara getirildi. Ne olduysa işte o zaman oldu. Hasfırtına hipodromu ve ahırını yadırgamıştı. Kapalı ortama ayak uyduramamıştı dört duvar arasında yaşamak ona göre değildi. Ahırda ayaklarını duvara vuruyor, sabaha kadar uyumuyordu. Yarış hayatının başlangıcı hüsran oldu. İlk birinciliğini ancak dördüncü yarışında kazandıktan sonra tam 11 yarış birincilik yüzü göremedi.



SEYİSİ ONUNLA KALDI AMA NAFİLE

Hasfırtına’nın hırçınlığı devam ediyordu. Ahırda uyumuyordu. Seyisi günlerce ahırda onunla kalmayı denedi, olmadı. Ahırının duvarları kauçukla döşendi. Çünkü ayaklarını duvara vurarak kendini yaralıyordu. Sakatlanması an meselesiydi. En sonunda ilgililerinin aklına bir yöntem geldi. Hipodroma bir keçi getirilirse Hasfırtına’ya arkadaşlık edebilirdi.

KEÇİ TANER: HİPODRAMDAKİ CAN YOLDAŞI

Hasfırtına'nın keçi Taner ile değişen hayatı

2019 Ekim ayında Taner ismindeki keçi, İzmir Şirinyer Hipodromu’nda, Hasfırtına’nın ahırındaydı. İlk birkaç gün birbirlerini yabancıladılar. Hiçbir şey fayda etmemiş gibi gözüküyordu. Oysa ki her şey 5’inci günün sonunda düzeldi. Keçi ile Hasfırtına çok iyi anlaşmaya başlamıştı. Hipodrom bölgesinde birbirlerinden ayrılmıyor, Hasfırtına’nın antrenman bitimi ile birlikte beraber vakit geçiyor, oynuyorlardı. Hasfırtına’nın huysuzluğu da son bulmuştu. Keçi Taner’in ahır arkadaşı olması ile birlikte Hasfırtına sakinleşmişti.



APRANTİSİ MUHAMMED'İ DE ÇOK SEVDİ

Muahmmed Mir Bilgin, Hasfırtına ile bir zafer sonrası...

Hasfırtına’nın iyi anlaştığı biri daha vardı. O da antrenmanlarda kendisini çalıştıran henüz 17 yaşına yeni basmış apranti Muhammed Mir Bilgin’di. Antrenör Serdar Seren Görgü, antrenmanlarda Hasfırtına ile apranti Muhammed Mir Bilgin’in uyumunu fark ediyordu. Ne zamanki apranti Muhammed, Hasfırtına’yı çalıştırsa antrenman dereceleri çok iyi çıkıyordu. Antrenör Serdar Seren Görgü kararını verdi, ilk yarışta Hasfırtına’ya Muhammed Mir Bilgin binecekti. Yarış 20 Kasım 2019’da Bursa Osmangazi Hipodromu’nda olacaktı. İzmir’den Bursa’ya gitmek üzere yola çıkan at taşıma kamyonunun içinde Hasfırtına ile birlikte keçi Taner de vardı. Hasfırtına’ya yol arkadaşlığı yapıyordu.

Yarış günü gelip çatmıştı. Hasfırtına’nın sırtında henüz 7 aylık apranti Muhammed Mir Bilgin vardı. Hasfırtına’nın keçi Taner ile arkadaşlığının başlamasından sonraki ilk yarışıydı.

HALİS KARATAŞ BİNDİ KAZANAMADI



1800 metre mesafeli kum pistteki yarışı Hasfırtına, 1’inci olarak tamamladı. Aylardır yarış kazanamayan Hasfırtına’nın suskunluğu sona ermişti. Hasfırtına, aprantisi Muhammed Mir Bilgin ile birlikte katıldığı 3 yarışı da üst üste kazanmıştı. 29 Aralık’ta İzmir’de 1900 metre mesafede kum pistte koşulacak yarışta bu kez ona pistlerin şampiyon jokeyi adına filmler çekilen Halis Karataş binecekti. Hasfırtına, yarışı ancak 4’üncü olarak tamamlayabildi.

ÇOCUK YAŞTA ÜST ÜSTE 4 BİRİNCİLİK

İzmir Şirinyer'in son fırtınası: Hasfırtına ve aprantisi Muhammed

Geçen pazar İzmir Şirinyer Hipodromu’ndaki 2100 metre kum pistteki son yarışa Hasfırtına, apranti Muhammed Mir Bilgin ile çıktı. 14 atın koştuğu yarışı uzun süre orta sıralarda götüren Hasfırtına, son düzlükte öne geçtikten sonra rakiplerini yanına yaklaştırmadan potayı ilk geçen at oldu. Apranti Muhammed Mir Bilgin, 4’üncü kez üst üste Hasfırtına ile 1’incilik elde ederken, kendisinin de 19’uncu 1’inciliğini elde etti.



‘ARAMIZDAKİ UYUM MÜTHİŞ’



Apranti Muhammed Mir Bilgin Hasfırtına ile olan birinciliklerini ve uyumunu şöyle anlattı: “En sevdiğim at Hasfırtına. Benim için anlamı çok büyük. Henüz çok yeni bir aprantiyim ve Hasfırtına ile birlikte üst üste 4 kez birincilik yaşadık. Hasfırtına ile antrenmanlarda da birlikteyiz. Hiç huysuzluk ve ter yapmıyor. Aramızda müthiş bir uyum var. Sanki birbirimizi tanıyor ve birbirimizin ne istediğini biliyor gibiyiz. Bana güvenen at sahibi Türe ailesine ve antrenör Serdar Seren Görgü’ye teşekkür ediyorum” dedi.



HUYSUZLUĞU KEÇİ İLE GİTTİ



Hasfırtına’nın antrenörü Serdar Seren Görgü ise, “Benden önceki ilgilileri Hasfırtına’nın huysuzluğunu giderebilir umudu ile keçiyi getirmişler. Kısa süre sonra da ben göreve başladım. Antrenman hariç tüm vakitlerini keçi ile birlikte geçiriyorlar. Birlikte çok mutlular. Hatta İzmir dışındaki yarışlara da keçiyi, Hasfırtına ile birlikte götürüyoruz. Muhammet Mir Bilgin ile de Hasfırtına’nın acayip bir uyumu var. İlk kez birlikte koştukları bir apranti yarışıydı. Kazandılar. Hasfırtına, Muhammed ile yarışları idman kolaylığında kazanıyor. Hasfırtına, Muhammed ile yarış içinde keyifleniyor. Hatta zaman zaman yarış içinde Hasfırtına’nın güldüğünü ve “kazanmaya gidiyoruz” dediğini falan düşünüyorum” dedi.