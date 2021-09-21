Herkes değişiyor o değişmiyor: Luiz Gustavo Dias kimdir?

Fenerbahçe’nin tecrübeli ortasaha oyuncusu Luiz Gustavo 23 Temmuz 1987’de Brezilya Pindamonhangaba’da doğdu. 1.87 metre boyunda ve önliberoda görev alan sambacı sert ve mücadeleci oyun anlayışıyla dikkat çekiyor.



Ülkesinin büyük kulüplerinden Corinthians’ta futbola başlayan Gustavo kariyerinde Bayern Münih, Marsilya gibi köklü kulüplerde de forma giyindi.



2019/2020 yaz transfer sezonunda fenerbahçeye katılan tecrübeli sambacı imza attığı günden beri formasını kimseye kaptırmıyor.

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 6155 dakika sahada kalan Gustavo, sarı-lacivertliler ile çıktığı 77 maçta 4 gol 3 asistlik de katkı sağladı. Milli takımda ise 3.096 dakika sahada kaldı.



Luis Gustavo Dias’ın kariyer İstatistikleri



Maç: 543



Gol:34



Asist:24



Sarı kart:133



Çift sarı:9



Kırmızı kart:2



Milli takım



Maç:41



Gol:2



Asist:2



Sarı kart:6

N FUTBOL (Başakşehir-Fenerbahçe)