Herkes susacak onlar konuşacak (Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?)

Spor Toto Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak... Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2018-2019 sezonun ilk derbisinde karşı karşıya gelecek.



Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Alper Ulusoy üstlenecek. Bu zorlu mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi.



Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustaedter, Reyes, Isla, Mehmet, Jailson, Ayew, Benzia, Aatıf, Slimani

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Lens, Babel



Ligde 5 haftada 6 puan alabilen Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunuyor.



KADIKÖY'E 4 PUAN ÖNDE GİDECEK



Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan topladı. Kadıköy'e rakibinin 4 puan önünde gidecek Beşiktaş, derbiyi kazanarak aradaki puan farkını açmayı amaçlıyor.



Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'in Sarpsborg ekibini evinde 3-1 yenen siyah-beyazlılar, grup maçlarına 3 puanla başlayarak derbi öncesi moral buldu.



MEDEL CEZALI

Beşiktaş, Kadıköy'e Gary Medel'den yoksun gidecek.



Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Şilili futbolcu, derbide takımını yalnız bırakacak.



Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle Sarpsborg maçında kadroya alınmayan Adriano Correia'nın durumu belirsizliğini koruyor. Brezilyalı futbolcunun derbide oynayıp oynayamayacağı son idmanın ardındannetleşecek.



Öte yandan Caner Erkin derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 sarı kartı olantecrübeli futbolcu, derbide de kart görmesi halinde Kayserispor ile oynanacak 7. hafta maçında forma giyemeyecek.

