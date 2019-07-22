Hezarfen Ahmet Çelebi’nin uçuş macerasını anlatan ‘İstanbul Kanatlarımın Altında’ filmi insanların kanat yapma ve onunla uçabilme tutkusunu çok iyi anlatıyordu. Aslında bu uçmaya olan istek ne Hezarfen Ahmet Çelebi ile başladı ne de onunla bitti. Tarih; uçmak isteyen, bunu deneyen, bazen başaran bazen de başarısız olan insanların hikayesi ile dolu.



Türkiye uçuş tarihine kazınan Hezarfen Ahmet Çelebi’ye giden yolda, Türk uçuş tarihinde İsmail Cevheri ve Siracettin Doğulu, uçmayı deneyen ilk Türkler olarak kayıtlara geçti. Cevheri ve Doğulu bu denemelerinde hayatlarını kaybetse de Siracettin Doğulu, bir müddet havada kalmayı başardı. Fakat kuşkusuz Galata’dan Üsküdar’a kadar uçan Hezarfen Ahmet Çelebi Türk uçuş tarihinin seyrini değiştirdi.



İşte o Hezarfen’in torunları, şimdi uçuş tarihimizin en eğlenceli ve yaratıcı etkinliği için hazır: Red Bull Uçuş Günü. Dünyanın birçok noktasında en önemli cazibe merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlik, 6 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da düzenlenecek ve şehri kanatlar altına alacak. Bu kez 6 metrelik rampadan uçmaya çalışacak olan cesur uçuş tutkunları, sadece kanat değil birbirinden orijinal uçuş araçları tasarlayarak hayallerine ulaşmaya çalışacak.



Türkiye’nin en eğlenceli uçuş günü olarak değerlendirilen etkinlik, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı’nda herkesin ücretsiz olarak katılımına açık gerçekleştirilecek. Özel bir jüri tarafından seçilen, hayal sınırlarının üzerinde tasarlanan kostümlü ve el yapımı orijinal uçuş aracına sahip 40 cesur takım, büyük bir görsel şöleni hayata geçirecek.

