“FORM GRAFİĞİMİZ YÜKSELİYOR”



“Her geçen gün form grafiğimizi üst seviyeye çektiğimizi düşünüyoruz. Atina’da çok sert bir turnuva oynadık. Eksiklerin ve sakatların yeni yeni oyuna girmesi ve Dünya Kupası öncesi yaptığımız hazırlık karşılaşmalarından sonra hazır olduğumuzu düşünüyoruz.”



“İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK”



“Gruptan çıkarsak Tokyo’da gerçekleşecek olan Olimpiyatlara’da gitme hakkı kazanabiliriz ve kendimizi ilk 16’ya atabilmek hedeflerimizden biri. Ekibin ilk amacı; grubu ilk iki sırada tamamlayıp üst tura geçebilmek ve kazanacağımız diğer maçlarla çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Gruptaki rakiplerimizden bir diğeri olan Amerika’da elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Onlar da ister istemez eksik bir kadroyla geldi. Sakatları ve eksik oyuncular var. Hal böyle olunca diğer Avrupa ekipleri de ‘acaba mı?’ diyor. Biz bu tür turnuvalarda her zaman olduğumuz için gururluyuz. Milli takımımıza her zaman güveniyoruz. Biz eski sporcular olarak kazanmayı da kaybetmeyi de bilen insanlarız. Umarım güzel sonuçlar alarak ülkeye geri döneriz.



“KISA BİR İŞİMİZ VAR”



“Ekip olarak son iki senedir çok iyi işler yaptığımıza inanıyoruz. Her çıktığımız hazırlık maçında ülkeyi gururlandıracak başarılara imza attığımızı inanıyoruz. Ufuk hoca da antrenör olarak sonuna kadar mücadele eden, takıma sevgisiyle ve saygısıyla yaklaşan bir antrenör. Ufuk hocaya güvenimiz var ve inanıyorum ki Japonya maçına da takımı en hazır, kimyası en uygun oyuncularla birlikte sahaya sürecektir. Umarım güzel bir turnuva geçirebiliriz.”



“BAZEN KELİMELER YETMİYOR”



“Burada çok büyük emekler var. Öncelikle, milli formanın ne kadar anlamlı olduğunu bilen arkadaşlarımız var. Sahaya çıktığımız zaman bu oyuncuların enerjiler, istekleri ve son saniyeye kadar verdikleri mücadele sahaya yansıyor. Ankara’da oynadığımız zaman salon hıncahınç dolmuştu. Buradan da taraftarlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Bu ekip, birlik olmayı ve beraber olmayı seven insanlardan oluşuyor ve bu takımın elde edecekleri başarılar beni çok mutlu eder. İnşallah hem onları, hem de ailelerini mutlu edecek ve tüm ülkeyi sevindirecek maçlara şahit oluruz.”



“OYUNDAN KEYİF ALMAK LAZIM”



“Biz her anlamda diyolog halinde olan insanlarız. Gerek profesyonel ekip olsun gerek yönetim ekibi olsun. Biz kazanmayı da, kaybetmeyi de bilen insanlarız. Yönetim olarak oyuncularımıza her fırsatta bu oyundan keyif almalarını söylüyoruz. Sahaya çıktıkları zaman da sonuna kadar mücadele etsinler, orda verdikleri hırsı ve azmi Türk halkı en iyi şekilde görür. İyi oynadığınız ve kötü oynadığınız turnuvalar oluyor ama önemli olan bu durumu en iyi şekilde temsil etmek. NBA’de ve Türkiye’de önemli yerlerde görev almış arkadaşlarımızın da onlardan istedikleri ise sorumluluklarının bilincinde olması.”



“KURA ŞAŞIRTTI”



“Kura çekildiği zaman ekip olarak biraz şaşırdık. Özellikle Amerika’nın grubumuza gelmesi ve daha önce karşılaşmadığımız, Avrupa sahnesinde yer almamış oyuncuları olan Japonya ekibiyle oynamak biraz korkutuyor. Arkadaşlarımız bu oyuncularla ilgili yeterince bilgi aldığını düşünüyorum. Benim de inanın hiç tanımadığım ve bilmediğim oyunculara sahipler. Avrupa’dakileri az çok bilebiliyorsunuz ama Japonya tam olarak kapalı bir kutu. İnanıyorum ki Ufuk hoca gerekli önlemleri almıştır.”



“YUNANİSTAN MAÇI KRİTİKTİ”



“Atina’daki maç Yunanistan takımını görmemiz açısından iyi bir maçtı. Tam olarak hazır olmadığımız bir dönemdi. Yunanistan, basketbolu seven bir ekip.



“ÇOK YÖNLÜ OYUNCULARIMIZ VAR”



“Top kayıplarımız çok önemli olacak ama bunlara dikkat edersek kafa kafaya gidecek bir maç olabilir. Onlar da kendilerini en iyi şekilde hazırlayacaklardır. Biz her zaman kendi yapabildiklerimizi en iyi şekilde yapmak ve en iyi şekilde sahaya yansıtmak isteyen bir ekibimiz. Çok yönlü oyuncularımız var. Gerekse ilk beşte, gerekse yedek kulübesinden gelebilecek çok iyi oyuncularımız var. Kolay basket vermezsek, iyi bir sonuç alabiliriz.”