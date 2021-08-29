Hidemasa Morita, Fenerbahçe’de (Hidemasa Morita kimdir, kaç yaşında? Mevkisi ne?)

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’den orta sahaya takviye geldi.



Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara ve Hidemasa Morita ile her konuda anlaşma sağladı.



Ön libero pozisyonunda forma giyen Japon futbolcu, yarın 17.25’te İstanbul’a gelecek.

HİDEMASA MORİTA KİMDİR?

Hidemasa Morita, 10 Mayıs 1995'de Japonya'nın Osaka şehrinde dünyaya geldi.

Futbol hayatına Ryutsu Keizai University takımında başlayan Morita, ardından Kawasaki Frontale ve CD Santa Clara takımlarında oynadı.

Kariyerinde 138 maça çıkan Japon oyuncu, bu maçlarda 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

1.77 boyundaki Morati'nın asıl mevkisi ön libero. Kariyerinde çıktığı 138 maçın 12'sinde merkez orta, 10 maçta ise sağ bek pozisyonunda oynadı.

Morita'nın dinamik yapısı, topla hızlı hücuma çıkışları dikkat çekiyor.

Japon oyuncu, ilk Milli Takım maçına 11 Eylül 2018'de çıktı. Milli Takımda toplam 9 maça çıkan Moruta 2 gol katkısında bulundu.

Hidemasa Morita'nın güncel piyasa değerinin 3 milyon Euro olduğu biliniyor.