Hipodromlar yarışseverlere kapılarını yeniden açıyor

02.07.2021 - 17:41
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir seyircisiz yapılan at yarışlarına yeniden yarışseverlerin alınacağını duyurdu.
Hipodromlara 12 Mart 2020 tarihinden beri izleyici alınmadığı hatırlatılan açıklamada, "Değerli yarışseverlerimizi, İçişleri Bakanlığınca 27 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan genelge ile ilan edilen Kademeli Normalleşme Sürecinin 3. Etabı kapsamında belirtilen önlemlerin alınması koşuluyla, hipodromlarımızda azami yüzde 50 kapasiteyle yeniden misafir edebileceğimizi duyurmaktan mutluluk duyarız" denildi.