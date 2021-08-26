HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sarı kanaryalar, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0'lık skorla geçti.



Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin rövanş maçı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.



Fenerbahçe, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.



HELSİNKİ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi’ndeki rövanş müsabakası bugün (26 Ağustos 2021 Perşembe) günü oynanacak.



Mücadele Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.



Finlandiya'da oynanacak karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.



Karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.



Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Tisserand, Ferdi, Zajc, Sosa, Sangare, Osayi-Samuel, Mesut, Valencia



Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valenci