HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sarı kanaryalar, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0'lık skorla geçti.



Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin rövanş maçı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.



Fenerbahçe, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.



HELSİNKİ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi’ndeki rövanş müsabakası bugün (26 Ağustos 2021 Perşembe) günü oynanacak.



Mücadele Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.



Finlandiya'da oynanacak karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.



Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.



Karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.



Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU



Yarın Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu duyuruldu.



Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Filip Novak, Samatta, Min Jae-Kim, Burak Kapacak ve İrfan Can Kahveci kafileye dahil edilmedi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia." ​​​​​​​



MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Filip Novak, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Mesut Özil.

HJK Helsinki: Jakob Tannander, Janne Saksela, Valtteri Moren, Daniel, O'Saughnessy, Luis Carlos Murillo, Santeri Hostikka, Tim Sparv, Jair, Tavares Silva, Riku Riski, Roope Riski, Filip Valencic.