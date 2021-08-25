HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertlilerin, rakibini 1-0'lık skorla yenmesinin ardından taraftarların gözü rövanş maçına döndü. Peki, Helsinki - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ntv.com.tr 25.08.2021 - 12:28

HJK Helsinki - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu)

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sarı kanaryalar, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0'lık skorla geçti.

Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin rövanş maçı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Fenerbahçe, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.

HELSİNKİ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’ndeki rövanş müsabakası 26 Ağustos 2021 Perşembe günü (yarın) oynanacak.

Mücadele Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak.

Finlandiya'da oynanacak karşılaşma TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Yarın Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu duyuruldu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, kafileye dahil edilmedi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia." ​​​​​​​

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