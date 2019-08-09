IFAB, futbolda bazı oyun kurallarını değiştirdi.

Oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından getirilen yenilikler haziran ayından itibaren resmen yürürlüğe girdi. Süper Lig'de 2019-20 sezonu öncesinde uygulanacak yeni oyun kurallarıyla ilgili MHK bir seminer düzenledi. Süper Lig'de görev alacak hakemler için düzenlenen seminerde söz alan MHK Danışmanı Jaap Uilenberg, uygulanacak yeni kuralları tanıttı.



İşte o yeni kurallar:



1. TOP HAKEME ÇARPARSA OYUN DURACAK



Topun hakeme çarpması eski kurala göre, doğal kabul görüyordu. Oyun bu durumda kesilmeden devam ediyordu. Yeni kuraldaysa topun hakeme çarpması ve belli diğer koşullarda oyun hakem atışıyla başlayacak. Hatırlanacağı gibi 1986 yılında oynanan Beşiktaş-Ankaragücü maçında hakem Ahmet Akçay'a çarpan top siyah-beyazlı takımın kalesine girmişti. Bu kural tam 33 yıl sonra değişmiş oldu.



2. KALE ATIŞINDA SINIR KALKTI



Kale atışında futbolcular, eski kurala göre, topa ceza sahası dışına çıktıktan sonra müdahale edebiliyordu. Artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden oyuncular topla buluşabilecek.



3. ÇARPMA DA OLSA GOL İPTAL EDİLECEK



Bir futbolcu elle gol atarsa, ister kasti oynamış olsun isterse çarpma olsun, atılan gol bundan böyle iptal edilecek. Elle oynamada elin-kolun pozisyonu belirleyici olacak. Omuz hizasından yukarıda ve açıktaki kola çarpan her topa elle oynama verilecek.

4. PENALTIDA KIPIRDAMAK YASAK



Penaltı atışlarında artık kalecilerin çizgiyi tekrarı daha sıkı denetlenecek.

Penaltı atışları sırasında kalecilerin çizgi üzerinde hareket etmelerine izin veriliyordu. Artık bu kaldırıldı. Kaleci atış öncesi hareketlenemeyecek, rakibin dikkatini bozacak hareketler yapamayacak. Öne doğru atlamaları da kısıtlanacak bu ihlaller durumunda atış tekrarlanacak.

5. OLDUĞU YERDEN SAHADAN ÇIKABİLECEK

Oyuncu değişikliklerinde artık çıkan oyuncular dördüncü hakemin bulunduğu yerden sahayı terk etmek zorunda olmayacak. Aksi belirtilmediği sürece, o sırada bulunduğu yere göre en yakınyerden saha dışına çıkabilecek.



6. HAVA ATIŞINDA TOP SON OYNAYANA



Hakemin yaptığı hava atışında topu olduğu gibi orta yere bırakma devri kapandı. Topla son oynayan takım hangisiyse hakem topu direkt o takıma atacak, bu sırada futbolcular hakemden yaklaşık dört metre uzakta olacak. Böylece topu alan takımın atağına kaldığı yerden başlamak gibi bir artısı olacak.



7. TEKNİK DİREKTÖRE SARI-KIRMIZI KART



Bundan böyle tıpkı futbolcular için olduğu gibi, teknik adamlar için de kart uygulaması başlayacak. Teknik direktör ya da antrenörlere hakem tarafından sarı ya da kırmızı kart çıkarılabilecek.



8. BARAJA GİRME DEVRİ ARTIK BİTTİ



Bugüne kadar serbest atışlar sırasında savunmadaki takım tarafından kurulan baraja, rakip takımdan oyuncu girebiliyordu. Bu kural bundan sonra mümkün olmayacak. Hücumdaki takımınoyuncuları baraja en az bir metre uzakta duracak.

FUTBOLUN EN GÖZDE HAKEMİ