Hollanda Dünya Kupası biletini kaptı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nun son maçında Hollanda sahasında Norveç'le karşılaştı.



Seyirciye kapalı olan karşılaşmada ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Hollanda'nın gollerini 84'te Bergwijn ve 90+1'de Depay attı.



Puanını 23 yapan Hollanda grup lideri olarak Dünya Kupası'na direkt katılmayı garantiledi.



D Grubu'nda Dünya Kupası biletini önceden alan Fransa, son maçta konuk olduğu Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise Bosna Hersek deplasmanında 2-0 kazandı ve ikinci olarak play-off bileti aldı.



Son hafta öncesi Dünya Kupası'nı garantileyen Belçika, E Grubu'nda Galler'e konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galler, grup ikincisi olarak play-off'a yükseldi.