Hollanda - Türkiye voleybol maçı ne zaman? (Filenin Sultanları'nın 5. maçı saat kaçta ve hangi kanalda?)

CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu 4. maçında Filenin Sultanları, Finlandiya'yı 3-0 yenerek 4. maçında 4. galibiyetini aldı. Beşinci rakibi Hollanda ile mücadele edecek ay yıldızlı takımın heyecan verici karşılaşması bugün (24 Ağustos Salı) oynanacak. Peki Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Hollanda voleybol maçına dair ayrıntılar...

ntv.com.tr 24.08.2021 - 10:15 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 10:32

Hollanda - Türkiye voleybol maçı ne zaman? (Filenin Sultanları'nın 5. maçı saat kaçta ve hangi kanalda?)

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CEV Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, D Grubu 4. maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi.

Maçın başından sonuna kadar üstün götüren A Milli Voleybol Takımı setleri 25-19, 25-12 ve 25-15 kazandı.

Filenin Sultanları, grubun son maçında  Hollanda ile liderlik mücadelesi verecek.

'Filenin Sultanları', Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda bugün 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Hollanda maçı 24 Ağustos Salı günü Türkiye saati ile 17.30'da oynanacak.

Türkiye - Hollanda voleybol maçı TRT Spor Yıldız ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Giovanni Guidetti'nin baş antrenörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Pasör: Cansu Özbay, Buse Ünal.

Pasör çaprazı: Meryem Boz, Ebrar Karakurt.

Smaçör: Meliha İsmailoğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Tuğba Şenoğlu.

Orta oyuncu: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Beliz Başkır.

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç.

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