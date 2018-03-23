Houstan Rockets sezon rekorunu egale etti

1993-94 sezonunu 58 galibiyetle kapatarak kulüp rekorunu kıran Houstan Rockets, bu rakama sezonun bitimine 10 maç kala ulaşarak önemli bir başarıya da imza attı.
Rockets'ta Eric Gordon 22 sayı ve 5 asist, James Harden 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 2 top çalma ve 2 blok, Clint Capela ise 10 sayı ve 14 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Play-off'a kalma mücadelesini sürdüren Pistons'ta Blake Griffin 21 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle triple-double, Andre Drummond ise 17 sayı ve 20 ribauntla double-double yapmasına rağmen sezonun 40'ıncı mağlubiyetini engelleyemedi.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies: 140-79
Orlando Magic - Philadelphia 76ers: 98-118
Houston Rockets - Detroit Pistons: 100-96 (uzatmada)
New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers: 128-125
Dallas Mavericks - Utah Jazz: 112-119
Sacramento Kings - Atlanta Hawks: 105-9