Deneyimli file bekçisinin 11 Eylül Salı günü hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

Lige Newcastle United ve Fulham galibiyetleriyle başlayan Tottenham Hotspur, pazartesi günü deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

2012 yılında Olympique Lyon takımından Londra ekibine transfer olan Lloris, 256 maça çıktı.