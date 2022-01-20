Hull City'den Acun Ilıcalı'ya 3 puanlı karşılama

Son dakika haberi! Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Acun Medya tarafından satın alınan İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, kendi sahasında Blackburn Rovers ile karşılaştı.



MKM Stadı'nda Acun Ilıcalı'nın da izlediği karşılaşmayı Hull City 2-0 kazandı. Hull City'nin gollerini 8. dakikada George Honeyman ve 67. dakikada Tom Eaves attı.



Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi’nde 26 puanla 19. sırada yer alıyor.



Hull City, bu sezon oynadığı 25 karşılaşmanın 6’ından galip ayrılırken 5 maçta berabere kaldı, 14 maçtan da mağlup ayrıldı.