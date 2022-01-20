Hull City'den Acun Ilıcalı'ya 3 puanlı karşılama

SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City, kendi sahasında Blackburn Rovers'ı 2-0 yendi, puanını 26'ya yükseltti. Acun Ilıcalı'nın başkan olarak ilk maçından 3 puan aldı.

Haberler 20.01.2022 - 00:37

Hull City'den Acun Ilıcalı'ya 3 puanlı karşılama

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Son dakika haberi! 'nın sahip olduğu Acun Medya tarafından satın alınan Championship Ligi takımlarından Hull City, kendi sahasında Blackburn Rovers ile karşılaştı.

MKM Stadı'nda Acun Ilıcalı'nın da izlediği karşılaşmayı Hull City 2-0 kazandı. Hull City'nin gollerini 8. dakikada George Honeyman ve 67. dakikada Tom Eaves attı.

Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi’nde 26 puanla 19. sırada yer alıyor.

Hull City, bu sezon oynadığı 25 karşılaşmanın 6’ından galip ayrılırken 5 maçta berabere kaldı, 14 maçtan da mağlup ayrıldı.

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