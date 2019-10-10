Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın istifasının ardından Beşiktaş'ın yeni başkan adayları belli olmaya başladı.

Bugün (10 Ekim) 17.00'ye kadar yapılacak başvurunun ardından 13 Ekim’de siyah beyazlı genel kurul üyeleri seçim gündemi ile toplantıya çağrılacak. Gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde olağanüstü genel kurul 20 Ekim’de çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek.

Şu ana kadar Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Hürser Tekinoktay, İsmail Ünal ve Ahmet Nur Çebi, başkanlığa adaylığını açıkladılar.

Hürser Tekinoktay'ın adaylık başvurusunu ise Divan Kurulu'na avukatı Aker Çıtak teslim etti.

HÜRSER TEKİNOKTAY KİMDİR?

31 Temmuz 1960 İstanbul’da doğan Hürser Tekinoktay sporcu kimliğiyle tanınıyor. Tekinoktay, ilkokulu Moda İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Marmara Koleji Fen Bölümü’nde okudu.

İtalyan Kültür Derneğinde iki yıl İtalyanca eğitim alan Hüsrer Tekinoktay, 1993-1994 sezonunda İtalya’nın Lazio Kulübü’nde yaptığı staj sonrasında aktif antrenörlük hayatına başladı. Çalıştırdığı futbolcular arasında çok sayıda A Milli, ümit millî ve genç millî olan futbolcular bulunuyor. Bunlardan bazıları ise şöyle: Yasin Sülün, Mesut Kumcuoğlu, Aydın Tuna, Tunç Kip, Savaş Kaya, Barbaros Yavaşoğlu, Yalçın Ayhan, Ali Cansun Bigeçaslan ve Nihat Kahveci.

2000-2001 sezonunda bir dönem Nevio Scala’nın yardımcılığını yapan Hüsrer Tekinoktay Beşiktaş’ta ki görevinin ardından 2001-2002 sezonunda şimdiki adı TFF 1. ligi olan o dönemde 2 A Kategorisi takımlarından Çanakkale Dardanelspor Teknik Direktörlüğü görevini yürüttü. Görev yaptığı süreçte Çanakkale Dardanelspor takımının yaş ortalaması 17 yaşına düşürerek Avrupa’nın en genç takımını yaratmış aynı dönemde 6 kez haftanın takımı seçilmiş ve Türkiye Kupası’nda 16’ya kalmıştır.

Hürser Tekinoktay, İtalyanca ve İngilizce bilmektedir.

Turizm şirketi World Travel Service'in kurucusu ve CEO'su olan Hürser Tekinoktay'ın kolundaki Che Guevara dövmesi adaylığı sonrası yine sosyal medyada gündem oldu.

VİDEO: BEŞİKTAŞ'IN SEÇİME İHTİYACI YOKTU