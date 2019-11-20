İbrahimovic için Tottenham iddiası (İki büyük ego Londra'da buluşabilir)

Jose Mourinho'nun Tottenham'la 2.5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından gözler Zlatan Ibrahimovic'e çevrildi. Boşta olan İsveçli golcünün ismi ilk günden Kuzey Londra ekibiyle anılmaya başlandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, devre arası transfer dönemi için listesini hazırladı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Portekizli çalıştırıcı, eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic'i transfer edebilmek adına şartları zorlayacak. İngiliz tabloid basını bu gelişme üzerine "futbol dünyasının iki büyük egosu aynı takımda bulaşabilir" ifadesini kullandı. Los Angeles Galaxy ile yollarını ayıran 38 yaşındaki futbolcunun boşta olmasını fırsata çevirmek isteyen Mourinho, yönetimle görüşerek Zlatan Ibrahimovic transferi için nabız yokladı. Tottenham yönetimi, İsveçli futbolcunun ilerleyen yaşı ve olası yüksek maliyeti sebebiyle transfere çok da sıcak bakmıyor.



TEK RESMİ TEKLİF BOLOGNA'DAN



Zlatan Ibrahimovic'e şimdiye dek tek resmi teklif yapan kulüp, Bologna oldu. İsmi İtalyan takımlarıyla anılan yıldız golcünün diğer talipleri ise Milan, Napoli ve Atalanta.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ ÇALIŞTILAR

Manchester United'da kısa bir birliktelik yaşadılar

Kariyerinde daha önce Zlatan Ibrahimovic'le Inter ve Manchester United'da olmak üzere iki kez birlikte çalışan Jose Mourinho, yetenekli oyuncunun Inter'den ayrıldığı dönemde büyük bir üzüntü yaşadığını gizlememişti. Mourinho o dönemde verdiği demeçte, "Sadece aptal bir antrenör İbrahimoviç'i kaybettiği için üzgün olmadığını söyleyebilir ancak onun yerine gelen oyuncuyu beğenmemek de yalnızca aptal birinin söyleyebileceği bir şey." ifadelerini kullanmıştı.