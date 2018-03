Igor Tudor: Başakşehir maçından sonra her şey organize gibiydi

Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini vurgulayan Tudor, Türkiye'ye arkadaşlarını görmek ve haftasonu oynanan derbi maçları izlemek için geldiğini söyledi.



Türkiye'ye gelme sebebini açıklayan Igor Tudor, "Arkadaşlarımı görmek için geldim. Bu 2 maçı izlemeye geldim. Baklava ve kebabı da özlemiştim. Tipik bir derbi oldu. Tempo yüksekti. Fazla bir pozisyon yoktu. Ama deplasmanda alınan 1'er puan iki takım için iyiydi. Diğer maçta ise Medipol Başakşehir'i daha iyi buldum. Beşiktaş'ın yorgun olduğunu düşünüyorum. Bu 4 takımı izlediğim için mutluyum." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Hırvat teknik adam, "Son haftalardaki mücadelelerin ligin sonucunu belirleyeceğini sezon başında söylemiştim. Fenerbahçe'nin aldığı bir puan pek işine yaramadı. Şampiyonluk yarışının dışında kaldı. Galatasaray'ı hala kendi takımım gibi hissediyorum. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum. Bence Galatasaray 1 puanlık farkı iyi kullanacaktır. Gittikten sonra Galatasaray'ın maçlarını takip ettim. Kendime vakit ayırdım. Cenk, Emre ve Dursun başkanla bu takımı kurduk. Galatasaray geçen seneye göre çok iyi konumda. Sene sonunda ipi en iyi yerde göğüsleyeceğine eminim."



Galatasaray'da olduğu dönemde yapılan transferlere hep birlikte karar verdiklerini dile getiren Tudor, onaylamadığı hiçbir transferin de gerçekleşmediğini açıkladı. Tudor, "Kendi döneminde yapılan transferlere değinen Tudor, "Hep birlikte karar vererek yaptığımız transferlerdi. Olması gereken şekilde oldu. Benim istemediğim hiçbir transfer olmadı. Hepsine ben onay verdim. Bazılarından çok mutlu olursun, bazılarından ise daha iyisini beklersiniz. Ortaya çıkan sonucun çok iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.



"KOVULDUĞUMU SÖYLEDİĞİM ZAMAN BANA İNANMADILAR"



Galatasaray'da geçen süreci anlatan Tudor, ""Burada geçirdiğim her saniye, benim için mükemmel bir tecrübe oldu, her anın tadını çıkardım. Geriye baktığım zaman, başarılı olduğumu düşünüyorum. 16 haftanın 14'ünde liderdik. İtalya'dan, İngiltere'den arkadaşlarıma bu bilgileri verip, buna rağmen kovulduğumu söylediğim zaman bana inanmadılar. Kızgın olduğumu düşünmeyin, futbolda işler böyledir." sözleriyle de futbolun içindeki değişik argümanlara vurgu yaptı.



"GELDİĞİMDE TAKIM BİTİK HALDEYDİ"



Takımın durumunu anlatan genç teknik adam, "Bir takıma sezon ortasında gelmek çok zordur. Zaten ben geldiğimde takım bitik haldeydi. Yönetimle de ilk konuşmamızda o sezonu tamamlayıp gelecek sezon yeniden yapılanma yaparız diye konuşmuştuk. Tabii takıma hangi anda geldiğiniz de önemlidir. O anda takımın mental açıdan morali yüksekse başarabilirsiniz. Ancak takım hem mental açıdan hem fiziksel açıdan kötü durumdaysa işiniz çok zordur." açıklamalarını yaptı.



"BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA HER ŞEY ORGANİZE EDİLMİŞ GİBİYDİ"



Başakşehir mağlubiyetinden sonra Florya'da yaşananlara vurgu yapan Tudor şu ifadeleri kullandı, " Galatasaray'a geldiğimizde sorunları çözmeye çalıştık. Bazılarını çözemedik ama transfer döneminde bunları atlatmış olduk. Ben gönderilmeden önce taraftarlar benim ismimi haykırıyordu. Taraftarlar ile sorunum yoktu. Neden sorunum olsun? Başakşehir maçından sonra Florya'ya gelip beni protesto eden 200 kişiyi ben taraftar olarak görmüyorum. Benim için ilginç bir durumdu. Sezona fantastik bir giriş yapmıştık. Başakşehir yenilgisinden sonra her şey organize edilmiş gibiydi. Bana karşı bir şeyler söyleyip, Fatih Terim'i istiyorlardı. Ertesi gün Florya'da her yerde Fatih Terim'in fotoğrafını gördüm. Juventus'ta bu durumları yaşadım. Başkana, futbolcuya, teknik direktöre tepki gösterilirdi. O gün ben Galatasaray'dan gönderileceğimi anladım. Başka bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.



IGOR TUDOR: LİDERKEN PROTESTO EDİLDİK